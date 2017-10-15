На севере Синая боевики напали на два КПП, есть погибшие и раненые

2017-10-15 22:06 | www.apa.az | 4

Боевики атаковали два контрольно-пропускных пункта египетских сил безопасности на севере Синайского полуострова, среди силовиков есть погибшие и раненые.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, нападения произошли в воскресенье вечером в районе населённого пункта Карад аль-Кавадис. Силы безопасности проводят операцию по преследованию боевиков.

В минувшую пятницу по меньшей мере шесть египетских военных погибли и еще несколько пострадали в результате нападения боевиков в районе города эль-Ариш.

Египет уже более трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки.