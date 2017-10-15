Установлена личность пешехода, сбитого насмерть в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

2017-10-15 23:20 | www.apa.az | 3
Установлена личность пешехода, сбитого насмерть на дороге Гянджа-Имамзаде.
Как сообщает западное бюро АПА, это житель Самухского района Эльнур Гулиев (1979 г.р.). Его на своем автомобиле «ВАЗ 2106» сбил Сабир Мамедов (1986 г.р.)
Разбирательство по факту продолжается.
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21:07
В Гяндже произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает западное бюро АПА, происшествие зарегистрировано на дороге Гянджа-Имамзаде.
Автомобиль марки «ВАЗ 2106» сбил переходившего дорогу мужчину. От полученных травм мужчина приблизительно 30-35 лет, личность которого пока не установлена, скончался по пути в больницу. По факту ведется расследование.