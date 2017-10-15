Народная партия лидирует на выборах в Австрии - ОБНОВЛЕНО

2017-10-15 23:26 | www.apa.az | 3

Консервативная Австрийская народная партия (OEVP) набирает 31,4% голосов на досрочных парламентских выборах в республике, на второе место поднимается Австрийская партия Свободы с 27,4% голосов.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел республики, которое отвечает за ход выборов.

На третьем месте, по результатам подсчёта, оказалась Социал-демократическая партии с 26,7% голосов.

При этом в парламент также проходят либералы NEOS (5%) и "Список Петера Пильца" (4,1%), но не попадают "Зеленые", пока не преодолевающие 4-процентный барьер.

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Пять политических партий преодолели 4% барьер и проходят в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) по итогам досрочных выборов.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, консервативная Австрийская народная партия, председателем которой является министр иностранных дел страны Себастьян Курц, лидирует на досрочных выборах, набирая 36,45% голосов. Промежуточные результаты подсчета голосов после обработки 54,03% бюллетеней опубликованы в воскресенье австрийским информационным агентством APA.

Второе место занимает правая Австрийская партия свободы, лидером которой является Хайнц-Кристиан Штрахе, с 29,33% голосов. Социал-демократическая партия Австрии канцлера Кристиана Керна идет только на третьем месте 23,07% голосов. Четвертой идет партия "Новая Австрия" с 5,8%, партия "Зеленые", предварительно, добилась 4,2% голосов.

Досрочные парламентские выборы проходили в воскресенье в Австрии с участием 16 партий и политических движений.