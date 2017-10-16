На президентских выборах в Киргизии побеждает Жээнбеков - ОБНОВЛЕНО-1

2017-10-16 00:26 | www.apa.az | 4

Более 900 тыс. жителей Киргизии в ходе состоявшихся в стране в воскресенье президентских выборов поддержали кандидатуру от правящей Социал-демократической партии республики Сооронбая Жээнбекова.

Как передает АПА, об этом ТАСС сообщили в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике.

"По последним данным, участие в голосовании приняли 1,692 млн из 3,025 млн внесенных в списки граждан, 917 тыс. из них отдали предпочтение Жээнбекову, который набрал чуть более 54% голосов", - отметили в Центризбиркоме. По словам его сотрудников, для победы в первом туре кандидатам необходимо было получить "50% голосов плюс один голос".

В соответствии с законодательством, ЦИК Киргизии обязана объявить официальные итоги президентских выборов в течение 20 дней.

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18:45

Кандидат от правящей партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков лидирует на выборах президента с 55% голосов после подсчета более 1,5 миллиона голосов.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава ЦИК страны Нуржан Шайлдабекова.

“По моим данным, явка составила один миллион 557 тысяч 225 (человек). Лидирует кандидат Жээнбеков, набравший 855 тысяч 649 голосов. Данные будут еще обновляться”, — заявила на пресс-конференции глава ЦИК.

Данные цифры соответствуют 55% голосов.

Ближайший соперник Жээнбекова, кандидат от оппозиционной партии Омурбек Бабанов набрал 529 тысяч 118 голосов, что соответствует примерно 33% голосов, свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

По данным ЦИК, в итоговом списке избирателей три миллиона 25 тысяч 770 человек.

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18.45

Кандидат от правящей партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков лидирует на выборах президента с 233 тысячами голосов из 486 тысяч подсчитанных, свидетельствуют данные ЦИК.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, это примерно 47 процентов голосов.

Согласно данным на сайте ЦИК, на втором месте находится кандидат от оппозиционной партии Омурбек Бабанов.

Президентские выборы прошли в воскресенье в Киргизии. Избирательные участки были открыты с 08.00 по местному времени до 20.00. Всего в стране функционировали 2375 участков, 37 участков были открыты при учреждениях МИД за пределами страны.

На высший пост в стране претендуют 11 кандидатов.