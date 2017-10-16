На севере Синая боевики напали на два КПП, есть погибшие и раненые - ОБНОВЛЕНО

2017-10-16 01:01 | www.apa.az | 3

Египетские военные уничтожили 24 боевика при отражении атаки на контрольно-пропускные пункты на севере Синайского полуострова.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении официального представителя Вооруженных сил Египта. При этом силовики потеряли шесть человек убитыми.

Ранее сообщалось, что террористы атаковали два контрольно-пропускных пункта египетских сил безопасности на севере Синайского полуострова. Нападения произошли в районе населённого пункта Карад аль-Кавадис.

Силы безопасности продолжают операцию по преследованию боевиков.

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Боевики атаковали два контрольно-пропускных пункта египетских сил безопасности на севере Синайского полуострова, среди силовиков есть погибшие и раненые.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, нападения произошли в воскресенье вечером в районе населённого пункта Карад аль-Кавадис. Силы безопасности проводят операцию по преследованию боевиков.

В минувшую пятницу по меньшей мере шесть египетских военных погибли и еще несколько пострадали в результате нападения боевиков в районе города эль-Ариш.

Египет уже более трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки.