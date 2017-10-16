Более 900 тысяч жителей Кыргызстана поддержали на выборах президента кандидатуру Жээнбекова

2017-10-16 01:11 | www.trend.az | 4

Более 900 тыс. жителей Кыргызстана в ходе состоявшихся в стране в воскресенье президентских выборов поддержали кандидатуру от правящей Социал-демократической партии республики Сооронбая Жээнбекова, передает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике.

"По последним данным, участие в голосовании приняли 1,692 млн из 3,025 млн внесенных в списки граждан, 917 тыс. из них отдали предпочтение Жээнбекову, который набрал чуть более 54 процентов голосов", - отметили в Центризбиркоме. По словам его сотрудников, для победы в первом туре кандидатам необходимо было получить "50 процентов голосов плюс один голос".

"Я попытаюсь сохранить достигнутое за последние шесть лет, продолжить начатые реформы и начать новые", - сказал Жээнбеков, комментируя свою победу. Он также выразил благодарность конкурентам за "честную и жесткую борьбу". "Они вели себя достойно", - считает он.