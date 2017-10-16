В Ленкорани грузовик сбил двух пешеходов, один из них скончался в больнице

2017-10-16 01:23 | www.apa.az | 3

Минувшим вечером на территории села Болади Ленкоранского района произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает южное бюро АПА, грузовой автомобиль марки «Газель» сбил жителей села Джафарова Эльвина (1999 г.р.) и Гусейнова Нихата (1996 г.р.).

Пострадавшие были доставлены в ЦРБ Ленкоранского района. Жизнь одного из пешеходов – 21-летнего Н.Гусейнова врачам спасти не удалось. Состояние другого пострадавшего - Э.Джафарова оценивается как удовлетворительное.

По факту ведется расследование.