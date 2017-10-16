Число жертв взрыва в столице Сомали возросло до 276 человек

2017-10-16 02:30 | www.apa.az | 5

Число погибших в результате взрыва в Могадишо в минувшие выходные возросло до 276 человек, порядка 300 пострадали.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр информации Сомали Абдирахман Осман.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва погиб 231 человек, еще не менее 275 получили ранения. В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо. Пока что ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб", имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.