Жертвами пожаров в испанской Галисии стали два человека

2017-10-16 02:26 | www.trend.az | 4

Жертвами мощнейших пожаров, бушующих в испанском автономном сообществе Галисия на северо-западе страны, стали два человека, передает РИА Новости.

По информации мэрии, люди сгорели в мини-фургоне, который оказался на дороге в эпицентре пожара в муниципалитете Нигран.

"Соболезнования в связи с гибелью людей в пожарах в Галисии. Спасибо всем, кто работает на тушении огня и оказывает помощь населению", — написал премьер Испании Мариано Рахой в Twitter.

Огонь в настоящее время угрожает домам в девяти муниципалитетах Понтеведры, Оренсе и Луго. Эвакуированы некоторые дома, в том числе студенческое общежитие в Виго. Жителям этого города, дома которых находятся в непосредственной близости от огня, рекомендовано отправиться в более безопасные районы в центре города, где для них подготовили три отеля. Часть дорог оказались перекрыты из-за стихийного бедствия.