Число жертв взрыва в столице Сомали возросло до 276 человек

2017-10-16 02:57 | www.trend.az | 4

Число погибших в результате взрыва в Могадишо в минувшие выходные возросло до 276 человек, порядка 300 пострадали, сообщил министр информации Сомали Абдирахман Осман, передает РИА Новости.

"К настоящему времени число погибших увеличилось до 276, порядка 300 человек ранены в результате варварской атаки террористов из группировки "Аш-Шабаб" в Могадишо", — сообщил министр в Twitter. В то же время агентство Рейтер сообщает, что никто не брал ответственности за произошедшее.

В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо. Как сообщалось ранее, в результате взрыва погиб 231 человек, еще не менее 275 получили ранения.