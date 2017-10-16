В Киркуке произошли столкновения между иракскими войсками и формированиями пешмерга

2017-10-16 04:49 | www.apa.az | 4

Отряды курдских вооружённых формирований пешмерга подверглись нападению со стороны иракских военнослужащих в Киркуке.

Как передает АПА со ссылкой на «РТ», об этом сообщил совет безопасности Иракского Курдистана.

«Отряды пешмерга были атакованы иракскими силами в Киркуке, использовавшими американское оборудование, включая танки «Абрамс» и внедорожники «Хамви», подаренные Ираку для войны с террористической группировкой «Исламское государство»*», — говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, в промышленной зоне Киркука произошло вооружённое столкновение. Кроме того, в южной части города зафиксирован обмен артиллерийскими ударами между иракскими и курдскими силами.

В ночь на 16 октября в Иракском Курдистане сообщили о наступлении армии Ирака в провинции Киркук.