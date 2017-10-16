В Баку столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненый

2017-10-16 05:15 | www.apa.az | 5

В Баку, на территории Сабунчинского района произошло ДТП со смертельным исходом.



Как сообщает АПА, на автодороге Кюрдяханы – Пиршаги столкнулись автомобили марок «Иж 2715» (Москвич) и «Тойота».



В результате аварии погиб водитель «москвича» Тофиг Шахверди оглу Гусейнов (1963 г.р.), его пассажир – Бабаев Мурсал Ханлар оглу (1970 г.р.) помещен в больницу. По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости со стороны водителя автомобиля «Иж».

По факту ведется расследование.