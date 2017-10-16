Kaliforniya’da yüzlerce insan hâlâ kayıp

2017-10-16 06:18 | www.trend.az | 1

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde geçen hafta pazar gecesi başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınları, en az 40 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin kaybolmasına, 100 bini aşkın kişinin de tahliye edilmesine neden oldu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen hafta pazar gecesi başlayan ve hala kontrol altına alınamayan yangınla mücadele sürüyor.10 binden fazla itfaiyeci, hava desteğiyle birlikte 16 farklı bölgede devam eden yangını söndürmeye çalışıyor.

En az 40 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin kaybolmasına, 100 bini aşkın kişinin de tahliye edilmesine neden olan yangın, şimdiye kadar New York kentinden fazla alanı (865 kilometrekare) küle çevirdi.

Rüzgârın azalması beklense de, bölgede Çarşamba gününe kadar yağış olmayacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, yangının 20 Ekim’e kadar kontrol edilemeyebileceğini söylüyor.

Kaliforniya Valisi Jerry Brown, “Bu Kaliforniya’nın gördüğü en büyük trajedilerden biri. Bu kimsenin hayal edemeyeceği bir dehşet” dedi.

8 Ekim Pazar gününden beri devam eden yangının 1933 yılından bu yana Kaliforniya'daki "en tahrip edici yangın" olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Milliyet