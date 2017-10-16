Режим прекращения огня был нарушен 118 раз

2017-10-16 10:08 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных в селах Бердаван, Довех, Барекамаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Вазашен, Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Гушчу Айырым, Джафарли, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Коханеби, Асрик Джырдахан, Гаралар Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Шихлар, Джавахирли, Гарагашлы, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Джабраилского районов.