В Насиминском районе перевернулся автомобиль

2017-10-16 09:12 | www.oxu.az | 5

В Насиминском районе, на улице Ханифа Алескерова перевернулся автомобиль марки Toyota Corolla.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, 22-летний водитель иномарки Ниджат Камильзаде, двигавшийся в направлении Тбилисского проспекта, не заметил дорожные работы и потерял управление машиной.

В результате автомобиль сначала ударился о тротуар, а потом врезался в светофор. Водитель избежал травм, но автомобиль сильно деформирован. Дорожной инфраструктуре также нанесен существенный ущерб.

A.M.