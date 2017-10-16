Для перелетов Президента Узбекистана арендован самолет Алишера Усманова

2017-10-16 08:50 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Для перелетов Президента Узбекистана арендован самолет Airbus 340 M-IABU, принадлежащий Алишеру Усманову.

Об этом 14 октября информирует Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари». Ей было поручено правительством провести поиск и отбор нескольких вариантов самолетов для возможной аренды с целью использования в качестве официального самолета Президента Узбекистана для дальних перелетов.

С точки зрения комфорта, безопасности и технической готовности выбран самолет Airbus 340 M-IABU, предложенный его оператором GlobalJet.

Национальная авиакомпания заключила договор аренды с владельцем воздушного судна компанией Klaret Aviation Limited на коммерческих условиях по существующим рыночным ценам.

«Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» от имени Правительства Республики Узбекистан выражает признательность г-ну Алишеру Усманову за его согласие сдавать в аренду и готовность оперативно предоставлять самолет Airbus 340 M-IABU для использования Президентом Республики Узбекистан в соответствии с вышеуказанным договором», - говорится в сообщении НАК.