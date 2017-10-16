Натали Гуле: Саммит глав государств по Карабаху - лучшая возможность для прогресса в мирных переговорах

2017-10-16 09:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Предстоящая встреча президентов Азербайджана и Армении в Женеве - лучшая возможность для прогресса в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом Trend сказала сенатор и вице-председатель комитета по иностранным делам Сената Франции Натали Гуле.

Подчеркнув, что Минская группа ОБСЕ в прошлом не была особо эффективной, Гуле отметила, что после того, как Южный Кавказ увидел наихудшую вспышку насилия за более чем два десятилетия конфликта, МГ ОБСЕ выдвинула новую инициативу.

По словам Гуле, гражданские общества двух стран тоже должны работать вместе для достижения продолжительного мира.

"Мир должен исходить от самих людей", - сказала она.

В апреле 2016 года армянские войска осуществили провокацию, и для защиты гражданского населения ВС Азербайджана провели контратаку, в результате которой были освобождены высоты в районе села Талыш, а также пункт Сейсулан, была взята под контроль стратегическая высота Леле тепе, расположенная в направлении Физулинского района. Также ВС Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз.

Президенты Ильхам Алиев и Серж Саргсян дважды встречались после апрельских столкновений. Встречи в Вене и Санкт-Петербурге считались позитивным сигналом для разрешения конфликта. Но армянская сторона снова разрушила надежды на мир, продолжая провокации на линии фронта.



Комментируя вопрос о том, как предстоящие слушания Хельсинкской комиссии, которые пройдут почти в одно время с саммитом, смогут оказать влияние на ход переговоров, Гуле отметила, что эти слушания могут стать возможностью увидеть позицию новой администрации Трампа в отношении конфликта.



Хельсинкскую комиссию возглавляет Крис Смит, который тесно связан с армянским лобби в США. Смит также был инициатором антиазербайджанского законопроекта, ранее представленного Конгрессом США Хельсинкской комиссии.



Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.



В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.



Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Гюльгыз Мурадова)