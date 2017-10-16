США и Южная Корея начали масштабные военные учения

2017-10-16 09:26 | www.oxu.az | 5

США и Южная Корея 16 октября начали совместные военно-морские учения в Японском и Желтом морях, передает Oxu.Az со ссылкой на «корреспондент».

Отмечается, что в маневрах задействованы около 40 кораблей, включая американскую ударную группу во главе с атомным авианосцем Рональд Рейган а также подводные лодки Тусон и Мичиган.

По информации телеканала, учения в Японском море направлены на нанесение удара по ключевым военным объектам КНДР в случае "чрезвычайной ситуации" на Корейском полуострове.

В то же время в Желтом море США и Южная Корея отрабатывают операции по сдерживанию атаки со стороны противника.

Предполагается, что учения продлятся до 26 октября.

В связи с маневрами не исключается ответное испытание Северной Кореей очередной баллистической ракеты.

Н.О.