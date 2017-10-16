В Баку столкнулись два автомобиля, водитель погиб

2017-10-16 09:30 | www.oxu.az | 5

В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на автодороге Кюрдаханы – Пиршаги столкнулись автомобили марок «Иж 2715» (Москвич) и «Тойота».

В результате аварии погиб водитель «москвича» Тофиг Шахверди оглу Гусейнов 1963 г.р., его пассажир – Бабаев Мурсал Ханлар оглу 1970 г.р. помещен в больницу. По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости со стороны водителя автомобиля «Иж».

По факту ведется расследование.

A.M.

