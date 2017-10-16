Проблемные кредиты AGBank увеличились на 28 млн. манатов

2017-10-16 10:57 | www.apa.az | 6

Активы AGBank в III квартале 2017 года составили 510,544 млн. манатов, что на 0,74% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как сообщили АПА-Экономикс в банке, за отчетный период кредитный портфель AGBank сократился на 4% до 283,295 млн. манатов, проблемные кредиты увеличились на 23,76% или 28,98 млн. манатов и составили 146,351 млн. манатов или 51,66% кредитного портфеля. Обязательства AGBank выросли на 4,17% до 458,353 млн. манатов, депозитный портфель сократился на 2,61% до 216,352 млн. манатов, вклады населения выросли на 12,52% до 163,942 млн. манатов. Уставный капитал AGBank равен 102,2 млн. манатов, коэффициент адекватности совокупного капитала - 10,32% (мин. 10%). Банк завершил III квартал 2017 года убытками на 1 млн. 699,06 тыс. манатов.