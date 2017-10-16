В президентском дворце Южной Кореи нашли листовки из КНДР

2017-10-16 09:40 | www.oxu.az | 4

Пропагандистские листовки Северной Кореи были найдены на территории официальной резиденции президента Южной Кореи в Сеуле.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Ёнхап со ссылкой на службу безопасности Голубого дома.

Агитационные материалы с критикой военного сотрудничества Сеула с Вашингтоном были разбросаны на территории резиденции и на прилегающих улицах. Предположительно, они были доставлены при помощи воздушных шаров или дронов.

Отмечается, что это первый успешный опыт залистовывания резиденции президента.

Публичное одобрение действий КНДР является в Южной Корее уголовным преступлением.

Н.О.