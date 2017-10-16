В Киркуке идут бои

2017-10-16 09:44 | www.oxu.az | 4

Арабские СМИ сообщили о столкновениях между вооруженными силами Ирака, вошедшими в провинцию Киркук, и курдским ополчением пешмерга, сообщает Оxu.Az со ссылкой на телеканал Al-Sumaria

"Столкновения произошли между вооруженными силами Ирака и пешмергой в промышленном районе южной части провинции", - сообщил телеканалу источник, отметив, что в ряде районов провинции слышны периодически выстрелы.

В свою очередь, курдский телеканал Rudaw утверждает, что курдам удалось поджечь четыре военных автомобиля иракских силовиков.

Ранее курдские силы на севере страны заявили о наступлении правительственных сил Ирака в Киркуке.

Н.Г.