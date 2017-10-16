Официальный курс маната к мировым валютам на 16 октября (версия 2)

2017-10-16 10:09 | www.trend.az | 5

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:47)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 октября установлен на уровне 1,7003 и 2,0080 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.