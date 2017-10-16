ВС Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня 118 раз

2017-10-16 10:34 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, применив крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 118 раз.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, распространенном в понедельник.

С позиций, расположенных в селах Бердаван, Довех, Барекамаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Вазашен, Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Гушчу Айрым, Джафарли, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Коханеби, Асрик Джырдахан, Гаралар Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Шыхлар, Джевахирли, Гарагашлы, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Джебраильского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.