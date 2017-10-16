Посол: «Азербайджан – важная для США страна»

2017-10-16 11:03 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на бизнес-форуме США-Азербайджан заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Посол сказал, что общая стоимость проекта оценивается в пределах 40 миллиардов долларов: «Мы видим в наших отношениях более широкие экономические связи. Я надеюсь, что эта встреча внесет значительный вклад в экономику Азербайджана. Азербайджан – важная для США страна. То, что эта страна граничит с Россией и Ираном, делает ее значимой в области транспорта. В наших связях мы хотим придать импульс развитию нефтехимической отрасли. Надеюсь, что на этой встрече представители бизнеса найдут пути развития нашего сотрудничества и процветания экономики Азербайджана».