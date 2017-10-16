Советник коммерческой службы США: «Мы заинтересованы в расширении торговли с Азербайджаном»

2017-10-16 11:04 | www.apa.az | 5

«В сотрудничестве с посольством США в Азербайджане мы поощряем расширение торговых связей между США и Азербайджаном».

Об этом, как сообщает АПА-Экономикс, сказал председательствующий в торговой миссии США главный советник коммерции по региону Коммерческой службы США Билл Чайковски. «В миссию входят 15 компаний и около 30 бизнесменов. Целью миссии является развитие бизнес сотрудничества в сферах транспорта, сельского хозяйства, IT. В течение нескольких дней миссией будут проведены многочисленные встречи. На встречах будут вестись обсуждения об углублении и расширении существующих связей».