Азербайджан и США увеличили товарооборот - замминистра

2017-10-16 10:36 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Товарооборот Азербайджана с США в 2017 году демонстрирует рост, сказал в понедельник журналистам заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев.



"За восемь месяцев текущего года товарооборот с США составил 416 миллионов долларов, что на семь процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Конечно же, данный показатель не полностью соответствует нашим потенциальным возможностям, и ему есть, куда расти", - сказал Бабаев.

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