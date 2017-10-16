В центре Москвы застрелили мужчину

2017-10-16 11:16 | www.apa.az | 3

В центре Москвы застрелили мужчину.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.





Убийство произошло утром в понедельник близ жилых домов по улице Новослободской. Неизвестные не менее четырех раз выстрелили в мужчину 1979 года рождения. От полученных ранений он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия».

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства преступления.