Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с изменением погодных условий

2017-10-16 11:30 | www.apa.az | 4

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилась к водителям в связи с изменением погодных условий.

Как сообщили АПА в ведомстве, для предотвращения аварий и ДТП, водители должны уделять внимание техническому состоянию, шинам автомобилей. Учитывая то, что из-за частых дождей повышается опасность заноса автотранспортных средств, водители не должны управлять автомобилями, у которых глубина протектора шин не отвечает установленным нормам (для легковых автомобилей это не менее 1,6 мм, грузовых - 1 мм, автобусов - 2 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм).

Перед отправлением в путь водители механических транспортных средств должны убедиться в исправности дворников и щеток, а также внешних приборов освещения. Неисправные с технической точки зрения автомобили не должны эксплуатироваться.



Водителям рекомендуется быть крайне осторожными в дождливую погоду, в частности во время осадков. Вне зависимости от разрешенной максимальной скорости на дороге водителям рекомендуется выбирать скорость движения автомобиля в соответствии с погодными условиями, не совершать обгон без особой надобности, воздержаться от резких маневров и торможения.