Азербайджан может открыть в США торговый дом

2017-10-16 11:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан рассмотрит возможность открытия торгового дома в США, сказал в понедельник журналистам заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев.



"Это решение может быть принято в будущем. Все зависит от объема и динамики нашего товарооборота с США. Мы продолжаем анализ и будем работать над созданием торговых домов в тех странах, товарооборот Азербайджана с которыми успешно расширяется и демонстрирует положительную динамику", - сказал замминистра.

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