Азербайджан может открыть в США торговый дом

2017-10-16 11:36 | www.apa.az | 4

Азербайджан рассмотрит возможность открытия торгового дома в США.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев. «Это решение может быть принято в будущем. Все зависит от объема и динамики нашего товарооборота с США. Мы продолжаем анализ и будем работать над созданием торговых домов в тех странах, товарооборот Азербайджана с которыми успешно расширяется и демонстрирует положительную динамику. Уже назначены торговые представители по России, Китаю, ОАЭ и Центральной Европе. В то же время, в ближайшие дни мы ожидаем начала деятельности торгового дома в Украине».