Керим Гасанов: 20-тысячный объект мы продали за 65 тысяч

2017-10-16 09:56 | www.oxu.az | 5
«Госкомитет по вопросам имущества в этом году провел более 50 аукционов по приватизации госимущества».
Как передает Oxu.Az, об этом председатель Госкомитета Керим Гасанов сказал в интервью ASAN Radio.
По его словам, на этих аукционах было выставлено более 1400 объектов госимущества, из которых свыше 800 были приватизированы. В результате в госбюджет поступили средства в размере почти 100 млн манатов.
К.Гасанов отметил, что на аукционах существует высокая конкуренция:
«Недавно имелся один объект. Его стартовая цена составляла 20 тыс. манатов, а он был продан за 65 тыс. манатов. На данный объект претендовали 4 инвестора».