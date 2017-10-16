Китай ввёл ограничения на сообщения о КНДР

2017-10-16 10:00 | www.oxu.az | 4

В Китае ввели жёсткие ограничения на сообщения средств массовой информации о КНДР.

Как сообщает Oxu.Az, об этом передаёт японское информационное агентство Киодо со ссылкой на источники в КНР.

Отмечается, что китайским СМИ было рекомендовано отказаться от публикации собственных материалов о ракетно-ядерных действиях КНДР и ориентироваться исключительно на официальную информацию. Это, по данным агентства, предотвратит рост недовольства китайских граждан ситуацией на Корейском полуострове.

Киодо также напоминает, что некоторые испытания Пхеньяна совпали с важными политическими событиями в Китае. Так, очередной ракетный пуск состоялся незадолго до саммита БРИКС.

Н.О.