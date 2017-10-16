Дата утверждения военного кредита Арменией вызывает сомнения - Роб Собхани

2017-10-16 11:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Дата утверждения военного кредита Арменией вызывает сомнения и указывает на отсутствие воли для решения нагорно-карабахского конфликта. Об этом сказал Trend в понедельник генеральный директор американской Caspian Group Holdings Роб Собхани, комментируя предоставление Россией Армении кредита на 100 миллионов долларов на приобретение современного оружия.

На днях правительство Армении утвердило проект нового соглашения о предоставлении оборонного кредита.

«Это свидетельствует о нежелании решить конфликт. Я сомневаюсь, что Армения действует как независимая страна. Те из армянских ученых, которые придерживаются справедливой позиции, отмечают, что милитаризация их страны не поможет достичь мира», - сказал Собхани.

Комментируя предстоящие слушания, которые будут проведены Хельсинкской комиссией 18 октября по Нагорному Карабаху, Собхани сказал, что эти слушания вряд ли повлияют на мирные переговоры.

Он отметил, что если решение нагорно-карабахского конфликта было бы выгодно для Европы с коммерческой точки зрения, Европа начала бы действовать.

«Такое отношение ЕС недальновидно, потому что Азербайджан является надежным энергетическим партнером Европы, и решение этого конфликта может привести к усилению ее энергетической безопасности», - добавил Собхани.

Ранее министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что военные поставки по первому российскому кредиту на 200 миллионов долларов завершатся до конца 2017 года. Документ о кредите был подписан еще 25 июня 2015 года, но вступил в силу только с 10 февраля 2016 года.

Новый военный кредит выдается со сроком погашения 15 лет под 3% годовых.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Авторы: Гюльгыз Мурадова, Ляман Зейналова)