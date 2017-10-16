Школа для будущих мам «SuperMama» отметила своё трехлетие (ФОТО)

2017-10-16 11:48 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Вот уже три года, как в Баку функционирует школа, где будущих мам готовят к лёгким родам.

На днях прошла вечеринка, посвященная трехлетию SuperMama. Поздравить и добавить красок в мероприятие пришли: DJ Seym, Диляра Кязимова, Хусния Магеррамова. Живая музыка, дискотека, конкурсы и несравненная ведущая сделали этот вечер одним из ярких и запоминающихся событий.

Для чего же нужна школа для беременных?

Йога для беременных помогает подготовить мышцы малого таза к родам, устранить боли в спине, уменьшить отечность. Среди услуг есть также: аэробика, пилатес, массаж, лекции на такие темы, как "родовой процесс", "дыхание в родах", "уход за новорожденным", "послеродовое восстановление" и т д.

Руководителям SuperMama со своей профессиональной командой удалось создать лучшие условия для беременных в нашем городе. Правильный подход к беременности - залог успешных родов. Беременность - один из самых важных моментов в жизни, потому доверять себя и здоровье малыша нужно только профессионалам.

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