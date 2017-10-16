SOCAR перечислила в госбюджет более 1 млрд. манатов

2017-10-16 12:00 | www.apa.az | 4

В сентябре 2017 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) перечислила в госбюджет страны 117,330 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в SOCAR, в январе-сентябре в госбюджет перечислено 1 млрд. 165,678 млн. манатов, что на 140,833 млн. манатов или 13,7% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Помимо этого, в сентябре SOCAR перечислила в Государственный фонд социальной защиты 12,600 млн. манатов. В январе-сентябре отчисления SOCAR в ГФСЗ составили 112,426 млн. манатов, что на 5,263 млн. манатов или 4,9% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.