Детское Евровидение - 2018 пройдет в Беларуси

2017-10-16 10:03 | www.oxu.az | 4

Детское Евровидение - 2018 состоится в Беларуси, сообщил Европейский вещательный союз. Отмечается, что Белтелерадиокомпания примет детский песенный конкурс Евровидение в Минске в 2018 году.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, в столице Беларуси песенный конкурс пройдет уже во второй раз. Ранее детское Евровидение состоялось в Минске в 2010 году.

В сообщении подчеркивается, что белорусская заявка была признана лучшей.

Напомним, детское Евровидение - 2017 пройдет в Грузии. Украину на международном песенном конкурсе будет представлять Анастасия Багинская с песней «Не останавливай».

A.C.

