Вице-президент Фонда Гейдара Алиева: Продовольственная безопасность важна для обеспечения мира, стабильности и устойчивости

2017-10-16 11:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Продовольственная безопасность и развитие сельской местности – важные факторы для обеспечения мира, стабильности и устойчивости в мире.

Об этом вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA, Посол доброй воли Организации продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Лейла Алиева сказала, выступая в понедельник на мероприятии, посвященном Всемирному дню продовольствия, которое проходит в Университете ADA при совместной организации Общественного объединения IDEA, министерства сельского хозяйства и FAO.

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