В 7 районах произведена смена начальников отделов Госслужбы по мобилизации и призыву

2017-10-16 12:08 | www.apa.az | 4

В 7 районах произведена смена начальников отделов Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу.

Как сообщает АПА, начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Арзу Рагимов подписал соответствующий приказ в связи с этим. Согласно приказу, начальник отдела службы по Агдашскому району Садиг Исмаилов был назначен начальником отдела по Балакенскому району, начальник отдела по Балакенскому району Фуад Джаниев – начальником отдела по Лерикскому району, начальник отдела по Лерикскому району Фахреддин Мирзалиев - начальником отдела по Масаллинскому району, начальник отдела по Масаллинскому району Расул Гулиев - начальником отдела по Газахскому району, начальник отдела по Газахскому району Вугар Мирзалиев - начальником отдела по Кяпазскому району, начальник отдела по Кяпазскому району Ильгар Алиев - начальником отдела по Габалинскому району.

Кроме того, начальник отдела службы по Габалинскому району Нияз Мамедов был освобожден от занимаемой должности и переведен в Главное управление Госслужбы.

На должность начальника службы по Агдашскому району был назначен Агаверди Фаттахов.