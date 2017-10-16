Председатель совета ректоров университетов Болгарии побывал в БВШН

2017-10-16 12:09 | www.apa.az | 4

Председатель совета ректоров университетов Болгарии и ректор горно-рудного геологического университета имени «Св. Ивана Рильского» проф. Любен Тотев и глава консульского отдела посольства Болгарии в Азербайджане Кирил Апостолов посетили Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН).

Как сообщили АПА в БВШН, проректор БВШН по учебе, науке и международным связям проф. Рамиз Гумбатов открыл встречу, организованную с целью установления сотрудничества и дружественных отношений между двумя вузами, проинформировав гостей о БВШН, ее структуре, деятельности и успехах достигнутых в короткий срок.

Проявив интерес к статистической информации относительно уровня знаний студентов БВШН, проф. Тотев высоко оценил уровень знаний студентов БВШН. Интересуясь БВШН и ее деятельностью, болгарские гости затронули тему возможного двухстороннего сотрудничества по различным областям.

По завершении встречи гости узнали больше о БВШН, ознакомившись с инфраструктурой вуза.