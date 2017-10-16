Папа Римский канонизировал 35 христианских мучеников

2017-10-16 10:10 | www.oxu.az | 4

На площади Святого Петра Папа Римский Франциск провел церемонию канонизации. К лику святых были причислены 35 мучеников, среди них — трое погибших в Мексике в XVI веке детей. Они считаются первыми христианами, умершими за свою веру в Новом Свете, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Кроме того, речь идет о 30 бразильских христианах, принявших мученическую смерть в начале XVII века. Сообщается, что впервые на алтарь святых возводится столько мучеников из Латинской Америки.

Также к лику святых были причислены священник из Испании и итальянский священнослужитель, который умер в 1739 году.

Н.О.