Один из самых разыскиваемых террористов убит на Филиппинах – ВИДЕО

2017-10-16 10:15 | www.oxu.az | 4

В филиппинском городе Марави ликвидированы двое боевиков, поддерживающих террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Oxu.Az, об этом заявил министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана.

"После проведенной нами операции мы смогли достать Иснилона Хапилона и Омара Мауэтэ из "Мауте". Оба они были убиты", - указал министр, добавив, что еще один лидер боевиков Махмуд Ахмад все еще находится на свободе.

Отмечается, что И.Хапилон был одним из лидеров террористической организации "Абу Сайяф", а также значился у ФБР в списке "самых разыскиваемых террористов".

Н.О.