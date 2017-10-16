Андрей Сарычев: Определились 32 участника AZFAR Business League по мини-футболу

2017-10-16 12:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Определились 32 корпоративные команды, которые примут участие в AZFAR Business League - ABL Cup 2017/18 по мини-футболу - корпоративном турнире среди азербайджанских компаний. Чемпионат формата и масштаба ABL Cup 2017-2018 проводится в Азербайджане впервые, и пройдет на профессиональных полях компании AZFARGROUP.

В интервью Trend генеральный директор компании ASEP (AZFAR SPORT EVENTS & PROMOTION) Андрей Сарычев отметил, что все 32 команды прошли необходимые этапы подачи заявок и регистрации, подписали контракты, определили цветовую гамму для формы, предоставили медицинские справки и оплатили взносы за участие в чемпионате.

"На официальном сайте чемпионата ABL Cup 2017/18 (www.abl.az) можно ознакомиться с каждой командой, составами и игроками, фотографиями, информацией о деятельности компании – участнике, о ее вкладе в развитие спортивной сферы не только своих сотрудников, но и страны", сказал Андрей Сарычев.

Гендиректор высоко оценил подход руководителей компаний - участников к чемпионату.

"Хочется отметить грамотную и профессиональную работу юристов и HR отделов компаний, маркетинг и пиар департаментов. Отдельно хотелось бы отметить самих игроков и тренеров, оказавших оперативное содействие в регистрационных моментах, а их было не мало. Сейчас основная работа перешла на новый этап. Наставники и игроки команд настроены решительно, усиленно тренируются и адаптируются к стадиону, на котором пройдет чемпионат, тестируют официальный мяч чемпионата, устраивают товарищеские встречи, проводят сборы и консультации с организационном комитетом", - сказал Андрей Сарычев.

Компания ASEP со своей стороны подготовила ряд официальных мероприятий. Совсем скоро в отеле Pullman, который стал партнером чемпионата, пройдет официальная церемония жеребьевки, и в честь этого события будет организован праздничный фуршет.

Официальное открытие чемпионата Азфар Бизнес Лиги запланировано на 28 октября и сейчас идет подготовка и оформление стадиона, на котором пройдет чемпионат. Компания AZFARGROUP, которая выступает генеральным спонсором данного чемпионата, специально выделила стадион “Шафа”, оборудованный тремя полями, покрытыми высококачественной искусственной травой, соответствующей ФИФА стандартам. На двух полях пройдут игры, а третье поле будет использоваться командами для разогрева. Проследить за фазами чемпионата всем помогут наши медиа-партнеры. Совсем скоро на канале АTV будет запущен еженедельный, 20-ти минутный дневник, который будет отображать все самое интересное, связанное с чемпионатом. Параллельно будут осуществляться ряд социальных проектов. Например все мячи, произведенные специально для этого чемпионата, будут пожертвованы в детские дома. Самая подробная информация будет оперативно обновляться на официальном сайте чемпионата www.abl.az , добавил Андрей Сарычев.

Ниже представлен список участников первого чемпионата Азфар Бизнес Лиги 2017-2018 по мини футболу.

Лицом чемпионата является игрок сборной Азербайджана и команды "Карабах" Ричард Алмейда. Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az, Dsport.az, ATV.

Пожелаем всем командам удачи, и пусть победит сильнейший!

(Автор: Вугар Иманов)