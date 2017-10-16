Вице-президент Фонда Гейдара Алиева: Продовольственная безопасность важна для обеспечения мира, стабильности и устойчивости (версия 2)

2017-10-16 12:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Продовольственная безопасность и развитие сельской местности – важные факторы для обеспечения мира, стабильности и устойчивости в мире. Об этом вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA, Посол доброй воли Организации продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Лейла Алиева сказала, выступая в понедельник на мероприятии, посвященном Всемирному дню продовольствия, которое проходит в Университете ADA при совместной организации Общественного объединения IDEA, министерства сельского хозяйства и FAO.

Подчеркнув важность Всемирного дня продовольствия, Лейла Алиева отметила, что существующие в этой сфере проблемы могут способствовать конфликтам, голоду и массовой миграции.

Как отметила Лейла Алиева, миграция не обязательна, выбор должен быть добровольным, и чтобы миллионы людей не покидали родные места, необходимо инвестировать в развитие регионов.

Мероприятие, организованное под девизом «Изменим будущее миграции: инвестируем в продовольственную безопасность и развитие сельской местности», нацелено на то, чтобы определить влияние на производство, социальную напряженность и равенство миграции и потока денежных переводов, улучшить восприятие в сфере их эффектов на бедность и продовольственную безопасность, определить вызовы, с которыми сталкиваются формирующие политику в сфере сельского хозяйства стороны, исследователи, финансовые структуры и донорские агентства для того, чтобы справиться с миграцией и эффективнее управлять денежными переводами, понять влияние гендерных отношений на миграцию, разработать миграционную политику и политику комплексного развития сельской местности, исследовать дополнительную ценность от их поощрения, определить самый прогрессивный опыт в местах, где миграция способствовала развитию сельской местности, обсудить соответствующую политику и подчеркнуть передовой опыт, определить направления и возможности для широкого сотрудничества с FAO и другими основными заинтересованными сторонами.

На мероприятии пройдут панельные обсуждения на тему «Экономические и политические стороны миграции: влияние на сельское хозяйство и продовольствие», будут даны ответы на вопросы участников.

(Текст: Кямаля Сеидова)