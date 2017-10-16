Футболист «Атлетико»: «Игра с «Карабахом» станет решающей для нашей команды»

2017-10-16 12:18 | www.apa.az | 4

«Барселона» – гранд, лидер. За счёт сильного прессинга они легко создают голевые моменты».

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», об этом заявил полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес.

Перед приездом в Баку соперник азербайджанского клуба «Карабах» в групповом раунде Лиги чемпионов в VIII туре Ла-Лиги Испании сыграл вничью с «Барселоной» – 1:1. Сауль, забивший единственный гол в ворота мадридского клуба в этой встрече, выразил огорчение в связи с тем, что они упустили победу.

23-летний хавбек заявил испанской прессе о том, что они слабо провели второй тайм: «Барселона» команда, в игре с которой нужно использовать свои шансы. В первом тайме события развивались по нашему сценарию, мы создали голевые моменты. Но во втором тайме мы уступали сопернику и начали ошибаться. Мне хотелось забить гол на нашем новом стадионе, и я рад, что мне это удалось».

Игрок сборной Испании коснулся и предстоящего матча с «Карабахом». Он считает бакинскую встречу решающей для своей команды: «Об игре с «Барселоной» уже нужно забыть, так как нам предстоит очередной матч в Лиге чемпионов. Встреча с «Карабахом» очень важна для нас. Мы завершили вничью первые две встречи, поэтому уже не имеем права терять очки. Нам нужно обязательно выиграть в Баку. Эта игра станет решающей для нашей команды».

Отметим, что матч «Карабах» – «Атлетико» состоится 18-го октября на Бакинском олимпийском стадионе.