Американские компании заработали в Азербайджане от вложенных инвестиций $17 млрд. - замминистра

2017-10-16 12:33 | www.trend.az | 4

Первая версия опубликована в 10.36

БАКУ /Trend/ - Прибыль американских компаний, полученная от вложения инвестиций в Азербайджан, составила 17 миллиардов долларов, что в очередной раз показывает, что наша страна сохраняет свою инвестпривлекательность, сказал в понедельник заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе проходящего в Баку азербайджано-американского бизнес-форума.

"Инвестиции США в экономику Азербайджана составляют на сегодняшний день 12,7 миллиарда долларов, из которых один миллиард долларов было вложено в ненефтяной сектор экономики. Также увеличиваются инвестиции Азербайджана в США, составляющие три миллиарда долларов, где важную часть составляют вложения со стороны SOFAZ (Госнефтефонда Азербайджана)", - отметил Бабаев.

По его словам, товарооборот Азербайджана с США в 2017 году также демонстрирует рост.



"За восемь месяцев текущего года товарооборот с США составил 416 миллионов долларов, что на семь процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Конечно же, данный показатель не полностью соответствует нашим потенциальным возможностям, и ему есть, куда расти", - сказал Бабаев.

Бизнес-форум проходит при поддержке министерства экономики Азербайджана.

В мероприятии участвуют представители 17 американских компаний, специализирующихся в сфере строительства и строительных материалов, ИКТ, финансов, сельскохозяйственных технологий, системы оплаты и безопасности, аренды автомобилей, логистики, производства молочных продуктов и других отраслях.

(Автор: Анвар Мамедов)