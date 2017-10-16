На территории Азербайджана будет дождливо

2017-10-16 12:43 | www.apa.az | 4

17 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди. Ночью и утром местами дожди будут интенсивными.

Временами порывистый северо-западный ветер днем станет умеренным.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-12°, днем 13-15°, в Баку ночью 10-12°, днем 13-15° тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 765 мм ртутного столба.

Относительная влажность составит 85-95%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, с полудня 16 октября и до вечера 17 октября резкое изменение погоды на Абшеронском полуострове, усиление холодного ветра хазри и дожди на фоне снижения температуры отрицательно повлияет на состояние метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Западный ветер усилится ночью. Температура воздуха ночью составит 7-11°, днем 15-18°, в горах ночью 0-4°, днем 4-7° тепла.