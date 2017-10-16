Эльчин Бабаев: «Завтра геомагнитная буря стихнет»

2017-10-16 12:45 | www.apa.az | 4

«Начавшаяся примерно 5 дней назад геомагнитная буря продолжается непрерывно, периодически переходя на уровни G1, G2».

Как сообщает АПА, об этом сказал замдиректора по научке Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА Эльчин Бабаев. По его словам, причиной бури стал высокоскоростной солнечный ветер.

Э. Бабаев отметил, что на поверхности Солнца каких-либо пятен не наблюдается: «Обычно, если после этих пятен и вспышек вокруг них возникает такая сложная ситуация, то космическая погода портится. Из корональной дыры среднего размера на поверхности солнца дует плазменный ветер. Этот ветер уже 5 дней как достиг околоземной орбиты. Земля находится под воздействием этого ветра, что приводит к геомагнитной буре».

Замдиректора добавил, что если космическая погода составляет тандем с неблагоприятными метео условиями, тогда дискомфортная ситуация растет. В этом случае врачи дают превентивные советы: «Такая погода, в первую очередь, влияет на людей, которые входят в группу риска. Люди, страдающие сердечно-сосудистыми, хроническими заболеваниями, пожилые и дети чаще всего ощущают дискомфорт. Такие случаи обычно проявляются импульсивными головными болями и повышенной усталостью. Однако не следует паниковать, потому что люди подвергаются воздействию геомагнитных бурь, происходящих на Земле в разное время. Завтра геомагнитная буря стихнет».