Начался визит министра обороны Азербайджана в Грузию

2017-10-16 12:48 | www.apa.az | 5

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов прибыл с визитом в Грузию.

Как сообщает грузинское бюро АПА, глава оборонного ведомства Азербайджана посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в парке в центре Тбилиси, возложил венок к его подножию.

В рамках визита Закир Гасанов проведет переговоры со своим грузинским коллегой Леваном Изория.

Отметим, 17-го октября состоится встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции, в ходе которой стороны обсудят вопросы сотрудничества, региональной безопасности, а также проведут обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.