Закир Нуриев: «Rabitəbank открыт переговорам о консолидации»

2017-10-16 12:56 | www.apa.az | 12

Bank Respublika и Rabitəbank начали переговоры о возможной консолидации.

Об этом АПА-Экономикс сообщили источники в банковских кругах. Согласно информации, руководство банков в настоящее время ведет обсуждения по вопросу консолидации, и процесс скоро перейдет на этап юридического оформления.

Председатель Наблюдательного совета Rabitəbank Закир Нуриев заявил АПА-Экономикс, что Rabitəbank всегда открыт к переговорам о консолидации: «Однако в настоящее время конкретные переговоры о консолидации не ведутся, и конкретного решения нет».

Ответственный по связям с общественностью Bank Respublika Рамиль Байрамов отметил, что о консолидации ему ничего не известно.

В Ассоциации банков Азербайджана заявили, что вопрос консолидации банков стоит на повестке, но называть банки не захотели.

В Палате по надзору за финансовыми рынками не ответили на запрос АПА-Экономикс.

Напомним, что недавно указанные банки объединили сеть банкоматов.